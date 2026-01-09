فنزويلا تعلن بدء مرحلة دبلوماسية مع الولايات المتحدة

قالت الحكومة في فنزويلا، اليوم الجمعة، إنها بدأت مرحلة دبلوماسية جديدة يغلب عليها طابع الاستكشاف مع الولايات المتحدة، بهدف إعادة إقامة تمثيل دبلوماسي بين البلدين.

وأضافت الحكومة الفنزويلية، في بيان، أن مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية سيصلون إلى البلاد لإجراء تقييمات فنية ولوجستية، وفق ما نقلته رويترز.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قرر إلغاء موجة ثانية من هجمات كانت متوقعة على فنزويلا، وذلك عقب ما وصفه بـ«تعاون كراكاس مع الولايات المتحدة، وإطلاق سراح أعداد كبيرة من السجناء السياسيين».

وأوضح ترامب أن قرار إلغاء الهجوم الثاني جاء «عقب تقييم للتطورات الأخيرة والتواصل مع الجهات المعنية»، وذلك بعد تصعيد عسكري سابق كانت واشنطن قد نفذته ضد فنزويلا، وألقت خلاله القبض على رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته.

ونقلت «رويترز» عن ترامب قوله إن القرار جاء بعد خطوات وصفها بـ«الإيجابية» من جانب السلطات الفنزويلية، مشيرًا إلى أن الإفراج عن السجناء السياسيين يمثل «دليلًا على السعي إلى السلام».

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تتابع الوضع في فنزويلا عن كثب، وأن أي خطوات مستقبلية ستعتمد على مدى استمرار التعاون والالتزام بـ«مسار خفض التصعيد».