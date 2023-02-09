رونالدو يقود النصر للتقدم بهدفين أمام الوحدة في الشوط الأول

أنهى فريق النصر الشوط الأول، متقدمًا على نظيره الوحدة بهدفين دون رد، خلال المباراة المقامة حاليًا على ملعب الملك عبدالله، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 21، بعد تمريرة مساعدة من زميله عبد الرحمن الغريب.

وأضاف رونالدو الهدف الثاني لفريق النصر في الدقيقة 44، بعد تمريرة مساعدة من زميله سامي النجعي، لينتخهي الشوط الأول بتقدم العالمي بهدفين دون رد.

ووصل كريستيانو رونالدو إلى هدفه رقم 501 في جميع مسابقات الدوري التي شارك بها عبر مسيرته مع كرة القدم، حيث لعب في دوريات البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا، والسعودية.