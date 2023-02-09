اشترك فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، في بازار "بهجة" السادس، والمقام بقاعه ميلا روسا بكورنيش النيل بدمياط، بالاشتراك مع هالة كمال منظمة المعرض، وذلك بعرض منتجات تدريبات الحرف اليدوية المختلفة التي أنتجت بواسطة عضوات المجلس القومي للمرأة بدمياط.



وأوضحت مروة نبيل مقرر المجلس القومي للمرأة بدمياط، في بيان لها اليوم، أنه تم تخصيص جزء لعرض منتجات تدريبات الفتيات والسيدات؛ التي تم تطبيقها على الحرف اليدوية المختلفة من زينة رمضان، والمكونة من الأقمشة والخيوط، المكرمية والعرائس بالإيموجرامي، داخل بازار "بهجة" و نالت المنتجات إعجاب وإشادة من جميع الحضور والمشاركين، أيضا تم تنظيم حفلات شو على هامش المعرض للأطفال، باستخدام للعرائس ورسم الوشوش والحنة.

يأتي ذلك ضمن اهتمام المجلس القومي للمرأة بالتمكين الاقتصادي للسيدات، كأحد أهم محاور التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، تم تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وتنسيق منى عبدالله عضو الفرع.



يذكر أن بازار "بهجة" بازار متنقل بين محافظتي بورسعيد ودمياط، ويضم عدد كبير من التجار والسيدات، ويبيع جميع منتجاته بنصف الثمن.