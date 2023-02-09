تعرض ملك بريطانيا تشارلز الثالث، لموقف محرج حينما ظهر ثقب في جوربه أمام عدسات الإعلام خلال زيارة برفقة زوجته الملكة كاميلا لمسجد تاريخي في بريك لين شرقي لندن، حيث استقبلهما حشد صاخب خلال تجولهما في الشارع.



وعندما وصلوا إلى المسجد، ارتدت الملكة كاميلا الحجاب، وحين خلع الملك حذائه، ظهر ثقب واضح في جوربه الأسود فوق قدمه اليمنى، وفقا لموقع "ET online" الأمريكي.



واختار تشارلز معطفا أسود طويلا على قميص وربطة عنق بينما ارتدت كاميلا معطفا أبيض طويلا أنيقا.



وتأتي الزيارة قبل ثلاثة أشهر بالضبط من حفل تتويج تشارلز في لندن.



وأعلن قصر باكنجهام الشهر الماضي أن حفل التتويج سيكون حدثا لمدة ثلاثة أيام، يبدأ من 6 مايو وينتهي في 8 مايو المقبل.



وستبدأ الاحتفالات بتتويج الملك وزوجته في كنيسة وستمنستر آبي يوم السبت 6 مايو.



وسيشهد اليوم التالي حفلاً موسيقيا في قلعة وندسور ستبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، وستتاح الفرصة لعامة الناس حضور الحدث عبر تذاكر مجانية ستكون متاحة قريبا.