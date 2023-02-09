سياسون ومشاهير ينتقدون ما تردد بشأن حظر تويتر في تركيا

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انتقد سياسون ومشاهير أتراك ما تردد بشأن فرض قيود على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" داخل تركيا، بعد كارثة الزلزال.

ووجه كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة، انتقادا حادا لهذه الخطوة اليوم الأربعاء، وكتب على تويتر: "حكومة القصر المجنونة هذه حظرت وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "النتيجة هي أن صرخات طلب المساعدة يسمعها عدد أقل، نعرف كل ما يحاولون إخفاءه، نحن ننتظر تفسيركم".

كما دعا الممثل الكوميدي التركي جيم يلماز إلى نشر تفسير على الإنترنت قائلا: "هل يوجد أي تفسير لفرض قيود على تويتر عندما يمكن أن يكون مفيدا لإنقاذ أرواح؟".

وتم حجب الوصول إلى موقع تويتر في تركيا، فيما هرعت فرق الإنقاذ لمواجهة آثار الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد أمس الأول الإثنين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت منظمة "نت بلوكس" المعنية بمراقبة أمن الشبكات وحرية الإنترنت أن القيود على موقع التواصل الاجتماعي بدأت بعد ظهر اليوم، وقد لجأ السكان إلى خوادم إنترنت وسيطة.

ولقي أكثر من 11700 شخص حتفهم إثر الزلزالين المدمرين، اللذين ضربا جنوب شرقي تركيا وسوريا.

ولا يزال آلاف الأشخاص محاصرين تحت المباني المنهارة.

واستخدم العديد من الأتراك تويتر في أعقاب الكارثة لحشد المساعدات ومشاركة لقطات مصورة وصور توضح حجم الدمار.

ولم ترد شركة تويتر على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب تعليقا على الأمر.