حققت قطاعات وزارة الثقافة مبيعات غير مسبوقة، لإصداراتها التي شاركت بها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نُسخته الـ 54، حيث قارب إجمالي مبيعات قطاعات الوزارة المُختلفة النصف مليون نُسخة، منها نحو 180 ألف نُسخة، مبيعات جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونحو 75 ألف نُسخة، مبيعات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأكثر من 137 ألف نُسخة، مبيعات بمبادرة "الثقافة والفن للجميع"، والتي طرحت مئات العناوين بأسعار مُخفضة من 5 إلى 20 جنيه.

وبحسب الإحصائيات الختامية للمعرض، حقق جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مبيعات تاريخية، بلغت 179532 نُسخةُ بجناح الهيئة، بخلاف 137212 نُسخةُ للعناوين التي عُرضت بجناح مبادرة "الثقافة والفن للجميع".

واشتملت قائمة إصدارات السلاسل الأعلى مبيعًا بهيئة الكتاب، سلسلة "ما"، وسلسلة "رؤية"، إلى جانب سلسلة "المصريات"، فضلًا عن العديد من السلاسل التي تُصدرها الهيئة والمجموعات الكاملة التي تصدرتها المجموعة الكاملة لصلاح جاهين.

ومن إصدارات سلسلة رؤية "هؤلاء .. هم الإخوان"، فهم مقاصد السنة النبوية رؤية عصرية،" نساء على عرش مصر"، "حماية الكنائس في الإسلام"، "حق الوطن"، "حوار الأديان والثقافات"، "تنظيم النسل ومتغيرات العصر"، "العقل والنص"،" مقاصد الشرع وقضايا العصر"، "فلسفة الحرب والسلم والحكم"، "قضايا الدين والحياة رؤية عصرية"، مكارم الأخلاق، "مهارات التواصل في السنة النبوية"، "فن الكتابات والجمل القصيرة " ، ومن بين إصدارات سلسلة "مصريات"، كتاب التربية والتعليم في مصر القديمة - الأسرة المصرية في عصورها القديمة - الأرض و"الفلاح فى مصر على مر العصور"

فيما حققت أجنحة الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، إقبالًا جماهيريًا مُكثفًا، محققُا مبيعات قاربت الـ 75 ألف نُسخة، وأصدرت الهيئة خلال فعاليات المعرض 66 عنوانًا جديدًا، نفد أغلبها خلال الأيام الأولى للمعرض، وتضمنت قائمة الأعلى مبيعًا إصدارات عميد الأدب العربي "طه حسين"، وإصدارات "الهوية"، "الذخائر"، "المسرح العالمي"، "ذاكرة الكتابة"، "كتابات نقدية"، إضافة إلى غيرها من إصدارات سلاسل الهيئة، مثل "الدراسات الشعبية"، "حكاية مصر"، "آفاق عالمية"، "آفاق السينما"، "آفاق الفن التشكيلي"، وإصدارات النشر الإقليمي، ومجلات الهيئة منها، "قطر الندى" المُخصصة للطفل.

فيما بلغ إجمالي مبيعات جناح المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، نحو 21 ألف نُسخة، حيث تضمنت قائمة الإصدارات الأعلى مبيعًا، "القضیة "، "نظریة المعرفة"، "السیاسة"، "تجارة مكة وظھور الإسلام "، "العقل الإجتماعي - مقدمة فلسفية"، "بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الإسلامي 1517-461"، "مدخل إلى الأیدیولوجیات السیاسیة "، "أسباب الحرب العالمیة الثانیة"، "مختارات من ديوان شمس الدین تبریزی"الجزئين الأول والثاني "النقد الثقافي: النظرية الأدبية وما بعد البنیویة"، "تاریخ مختصر للكون"، "ظاھرة الشك في الفكر الإسلامي"، "أخلاق الحداثة"، "فضاءات العنف"، "بنیة الشخصیة"، "العقيدة والشريعة في الإسلام "، "دليل القارئ إلى النظرية الأدبية المعاصرة"، "بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الحدیث"، "مغامرة المنھج"، "تاریخ البحث النقدي التاريخي للعھد القديم"، "مصر بعد الفراعنة: من الإسكندر حتى الفتح العربي"، وغيرها من العناوين بمجالات علمية متعددة.

كما استطاعات إصدارات دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، أن تحظى باهتمام جماهيري كبير من رواد المعرض، وبلغت مبيعاتها نحو 10500 كتاب، وتضمنت قائمة الأعلى مبيعًا، "عيون التواريخ"، "فتح العرب لمصر"، "أيام العرب في الجاهلية"، "الماسونية والماسون"، "مدارج السالكين"، "نهاية الإقدام"، "فتح العرب لمصر"، "عيون التواريخ"، "جمل الغرائب"، "الاقتضاب في شرح أدب الكتاب"، "الطارىء على السكردان"، "أيام العرب في الجاهلية"، "حدائق الأزاهر"، الجزء السادس من "مفرج الكروب"، وغيرها.

ووصل إجمالي مبيعات قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، 7554 كتابًا، حيث يتولى الصندوق التسويق لإصداراته، وإصدارات المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور هشام عزمي، والمجلس القومي لثقافة الطفل، وكانت أسعار العديد من إصداراته في متناول الجميع، حيث حققت قصص الأطفال مثل "حكايات ساندرا" ، "ذكاء بن الملك"، "الصبي والرجل المُلثم" أعلى المبيعات، وكانت أبرز العناوين المُباعة بجناح الصندوق، "لم أخرج من ليلي" لآني أرنو، "صحة توقيع إضافي"، "اليهود في الوطن العربي"، "أرنوب الحبوب، "الإسلام خارج الحدود"، "الحركة النسائية الحديثة"، "اليهود في الأندلس في عصر المرابطين"، "شكشوك"، "بورخيس كاتب على الحافة"، "مقالات في التنسيق الحضاري"، "أجنحة الشمس"، "موسوعة أعلام الأدب المصري الحديث"، "حجاب (قصائد مختارة)"، "نورسين ومطعم العنزات الثلاث"، "مذكرات الشباب.