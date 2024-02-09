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إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب توكتوك في الشرقية

فاطمة علي
نشر في: الجمعة 9 فبراير 2024 - 4:41 م | آخر تحديث: الجمعة 9 فبراير 2024 - 4:41 م

أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب دراجة نارية (توك توك) بطريق كفر الحاج عمر - فاقوس، بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول كلا من: محفوظ سالم، 27 سنة، وشقيقيه دنيا، 23 سنة، والسيد، 45 سنة، مقيمين في قرية كفر الحاج عمر بمركز فاقوس، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب توك توك يستقلونه بطريق كفر الحاج عمر بمركز فاقوس، وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.


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