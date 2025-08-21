السفير حسام زكي من بيروت: الجامعة العربية تدعم قرار لبنان حصر السلاح بيد الدولة

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أمس، أن على الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان.



وشدد زكي في تصريحات صحفية على هامش زيارته لبيروت التي تضمنت لقاء مع الرئيس اللبناني جوزف عون ووزير الخارجية اللبناني، يوسف رجّي، أن "لا أحد يريد أن ينزلق لبنان إلى واقع يحمل عواقب غير مرغوب فيها".

وأوضح أن هدف الزيارة هو تأكيد دعم الجامعة العربية لمبدأ بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرارات وقف إطلاق النار.

ونوه بأن الجامعة العربية تشدد على أن الوساطة الأمريكية قائمة في هذا الإطار، وعلى الوسيط أن يركز على إلزام الطرف الإسرائيلي بتنفيذ القرارات، معربا عن تطلعه أن تسود الحكمة وأن تكون هناك رؤية وطنية لصالح لبنان، مؤكدا أن يظل الهدف الأساسي هو استعادة الاستقرار والسلم الأهلي وتكريس السيادة الكاملة للبنان.

وحرص الأمين العام المساعد على التأكيد على الدعم العربي التام للدولة اللبنانية ولقرارات الحكومة في مساعيها لبسط سيطرتها على كامل أراضيها، و لكافة مؤسسات الدولة اللبنانية، مشيرا إلى أنه حتى الأن ليس هناك ما يفيد تضمن جدول أعمال الجامعة العربية انعقاد قمة بشأن الوضع في لبنان.