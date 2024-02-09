طوفان الأقصى يضرب السياحة الإسرائيلية المتعافية من كورونا

تمكن الاحتلال الإسرائيلي بداية عام ٢٠٢٣ من تخطي خسائر جائحة كورونا على السياحة المعتمدة على الحجاج المسيحيين للقدس والناصرة، ولكن طوفان الأقصي أسقط التوقعات بعام منعش للسياحة لتعود الحالة قريبة من ما كانت عليه أيام جائحة كورونا.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن وزارة السياحة الإسرائيلية انخفاض السياح العام الماضي عن المتوقع بنحو ٢.٥ مليون؛ إذ كانت السنة متوقع لها أن تجلب ٥.٥ مليون سائح لدولة الاحتلال ما كان سيمثل قفزة نوعية عن أرقام السياح عبر ٥ سنوات.

ويقول البروفيسور ميشيل ستراكزينسكي من جامعة جيروزاليم، إن إسرائيل خاضت حربين كبيرتين على مدار الـ٢٠ سنة الماضية دامت كل منهما شهرين إحداهما مع «حزب الله» والثانية مع «حماس» في غزة وكان لهما آثارهما الاقتصادية.

وأضاف أنه في أعقاب عملية طوفان الأقصي فإن إسرائيل تواجه «حماس» و«حزب الله» معا في حرب دامت ٤ أشهر؛ ما يعني أن تبعاتها الاقتصادية أعلى.

يذكر أن قطاع السياحة يشغل ٢٠٠ ألف من المستوطنين ويدر نسبة ٣٪ من العوائد على اقتصاد دولة الاحتلال.

ويقول بليغ لوي مستشار وزارة السياحة الإسرائيلية، إن عام ٢٠٢٤ يتوقع له السير على نحو سيئ في ما يتعلق بالسياحة ما لم تنته المعارك مع غزة وجنوب لبنان.

وأكد ستراكزينسكي أن المعارك مع جنوب لبنان لها التأثير الأسوأ علي السياحة؛ إذ أن مدينة الناصرة التي تجلب عدد كبير من السياح تقع بالقرب من تلك المنطقة.