حارس نيجيريا يتلقى تهديدات بعد قيادة النسور لنهائي أمم أفريقيا

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كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الجمعة، عن تلقي ستانلي نوابالي حارس منتخب نيجيريا، تهديدات من جانب مشجعي في جنوب أفريقيا.

ويتواجد حارس مرمى منتخب نيجيريا في صفوف نادي شيبا يونايتد الجنوب أفريقي، وكان الحارس الأساسي في مباراة منتخب بلاده ضد جنوب أفريقيا وقاد "النسور الخضراء" للوصول للنهائي بعدما تصدى لركلتي ترجيح.

وأوضحت صحيفة "pulsesports" النيجيرية، أن حارس المنتخب النيجيري تلقى تهديدات من جماهير جنوب أفريقيا والتي طالبته بعدم العودة مجددًا عقب نهاية كأس أمم أفريقيا.

وأشار إيداه بيترسايد، المتحدث الإعلامي، أن حارس المنتخب صاحب الـ 27 عامًا تلقى بالفعل تهديدات حال العودة إلى جنوب أفريقيا.