لقاءات تثقيفية وعروض فنية في احتفالات ثقافة الإسماعيلية بالإسراء والمعراج

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج برعاية وزارة الثقافة.

وأعد بيت ثقافة الضبعية لقاء بعنوان "الإسراء منحة إلهية" بالوحدة المحلية بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية، تحدث خلاله الشيخ إبراهيم عيسى، عن الدروس المستفادة من هذه الرحلة العظيمة التي جاءت تسرية ومنحة وتثبيتا لقلب الرسول الكريم خاصة بعد عام الحزن الذي فقد فيه زوجته السيدة خديجة التي كانت سندا له في دعوته، وعمه أبي طالب الذي كان عونا ونصيرا له، واختتم اللقاء بفتح باب المناقشة مع الحضور.

ونظم بيت ثقافة الشيخ زايد، لقاء أيضا حول تلك المناسبة، تناول خلاله الشيخ محمد سليمان تفاصيل الرحلة وما شاهده الرسول الكريم في كل سماء، مشيرا إلى قدرة الله عز وجل على الإسراء بالنبي محمد من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ثم المعراج إلى السموات العلى، لتكون بمثابة منحة ربانية تمسح الأحزان وتنسيه متاعب عام الحزن.

أقيمت الفعاليات بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، ونظمها فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

وفي سياق الاحتفالات شهد مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، عرضا فنيا لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، قدمت خلاله باقة من الأغاني التراثية والدينية منها "الله الله، يا نور النبي، مصر العظيمة بشعبها" تلاها فقرة عزف منفرد على السمسمية للفنان أحمد يحيى مولر مدرب الفرقة.

بينما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال بقيادة مصطفي محمود، مجموعة من الفقرات الفنية منها "سار الليل، سلم ع الشهدا، عدى النهار" وسط تفاعل كبير من الجمهور.