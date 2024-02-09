رئيس زامبيا: السكة الحديد المدعومة من أمريكا فرصة فريدة للبلاد

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قال الرئيس الزامبي هاكيندي هيتشيليما إن مشروعا مدعوما من الولايات المتحدة للربط بين مناجم النحاس في زامبيا وأحد موانئ أنجولا يمثل لبلاده فرصة "واحدة في العمر"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن يربط المشروع عمليات التعدين المملوكة لشركات من بينها "باريك جولد" و "فرست كوانتم مينيرالز" بميناء لوبيتو المطل على المحيط الأطلسي من خلال بناء سكة حديدية في زامبيا وربطها بسكة حديدية موجودة في أنجولا.

وتدعم الولايات المتحدة تجديد السكة الحديدية الأنجولية ووافقت على تخصيص قرض بقيمة 250 مليون دولار للمشروع بأكمله، حسبما أفادت مؤسسة "إنترناشونال ديفيلوبمنت فاينانس" في بيان.