"اللي خلف مماتش".. جملة جسدها بكل معانيها الملازم أول نور أحد رجال الحماية المدنية بالقاهرة الأبطال والذي واجهوا جسارة نيران مبنى سنترال رمسيس، فهو خير خلف للواء امتياز كامل شهيد معركة الواحات والذي استشهد عام 2017.

ظهر الملازم أول نور من بين رجال الحماية المدنية يحمل أسطوانة أكسجين يعمل بكل طاقة يقاتل من أجل إنقاذ الموظفين والعاملين بالمبنى من النيران، والتقطت له بعض وسائل الإعلام لقطات حية وهو يستقل المبنى بدون سلم للوصول لإحدى النوافذ للتأكد من وجود موظفين من عدمه.

كما التقطت بعض وسائل الإعلام صورة له وهو يتكأ على إحدى السيارات جالسا على الأرض في لحظات لأخذ الأنفاس من حريق أنهك جسده وجسد أصدقاءه الأبطال ودونت الصفحات وتداولها رواد التواصل بأنها "استراحة محارب".

لم يكن يعلم أحد وقتها أن قتال نور لم يكن جديدا عليه فهو ابن المحارب البطل اللواء امتياز كامل، الذي استشهد بعد أن قاد حملة أمنية ومأمورية توجهت لمنطقة الواحات للنيل من مجموعات إرهابية إلا أن القدر كان قد سطر استشهاده أثناء المواجهات ليخلد اسمه في التاريخ ويأتي ابنه الملازم الأول نور ليعيد اسمه براقا ويرفع رأسه بأعمال بطولية وتفانيا في آداءه للواجب.

وعلمت "الشروق" من مصادر أمنية أن الملازم أول نور امتياز كان يقضي إجازته ويعتبر في الراحة وبمجرد علمه بموجود حريق هائل بمبنى سنترال رمسيس قطع إجازته وتوجه ليكون من أول المتواجدين ضمن رجال الإطفاء.

جدير بالذكر أن معركة الواحات راح ضحيتها حوالي 16 بطلا من أبطال الشرطة كانوا يواجهون فيها خلية إرهابية بصحراء الواحات البحرية بالجيزة.

كان حريق هائل قد نشب بستنرال رمسيس بالقاهرة وتصاعدت الأدخنة الكثيفة الداكنة وألسنة النيران من داخل المبنى.

وتسبب حريق سنترال رمسيس بالقاهرة في عطل مؤقت لخدمات الإنترنت ببعض المناطق في العاصمة.