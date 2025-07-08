وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يستقيل من الكنيست

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، أنه قدّم استقالته من الكنيست إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا، وفقًا للمادة 42 ج من قانون أساس الكنيست.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، ستدخل الاستقالة حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من تقديمها.

ومن المقرر أن يبدأ عضو الكنيست السابق أكرم حسون، مهامه كعضو كنيست مكان جدعون ساعر.

وقال ساعر: «سيستفيد الكنيست من وجود أكرم حسون، عضو برلمان صاحب خبرة وممثل جمهور متفانٍ، وسأتمكن من تكريس كل وقتي لدوري كوزير للخارجية. ومن المهم جدًا بالنسبة لي أيضًا تعزيز تمثيل الدروز المخلصين والشجعان في الكنيست، الذين نتشارك معهم مصيرًا مشتركًا».