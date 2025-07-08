وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوافقون على انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو

تجاوزت بلغاريا العقبة القانونية الأخيرة في طريقها للانضمام إلى منطقة العملة الأوروبية الموحدة اعتبارا من أول يناير المقبل.

ووافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم اليوم الثلاثاء في بروكسل على 3 قوانين ذات صلة بانضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو، أحدها يحدد سعر صرف الليف البلغاري أمام اليورو وهو 95583. 1 ليف لكل يورو.

وقالت وزيرة المالية الدنماركية التي ترأست الاجتماع: "اعتبارا من اليوم أصبحت بلغاريا الدولة الحادية والعشرين في منطقة اليورو.. هذا ختام عملية طويلة لانضمام بلغاريا (إلى العملة الموحدة) شملت تحليلا صارما واستعدادا مكثفا.. أقدم التهنئة لبلغاريا والشعب البلغاري بهذا الانجاز الضخم".

يذكر أن بلغاريا انضمت إلى الاتحاد الأوروبي منذ 2007 وأصبحت أول دولة تنضم إلى منطقة اليورو منذ بدأت كرواتيا استخدام العملة الموحدة في 2023.