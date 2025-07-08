حرائق في جنوب فرنسا تغلق مطار مارسيليا

أُغلق مطار مرسيليا في جنوب فرنسا، اليوم الثلاثاء، بسبب حريق اندلع على مسافة قريبة منه بينما ساهمت الظروف المناخية قرب ناربون في تفاقم حريق "ما زال خارج السيطرة" بهد أن أتى على أكثر من ألفي هكتار من النباتات.

وأظهر موقع المطار إلغاء العديد من الرحلات المغادرة بعد الظهر إلى بروكسل وميونيخ ونابولي، وفق وكالة فرانس برس.

ويقع مطار مرسيليا، وهي ثاني أكبر مدن فرنسا، في مارينيان شمال المدينة.

وأدى حريق اندلع في بلدة بين-ميرابو المجاورة إلى تصاعد أعمدة من الدخان الكثيف فوق المدينة ومطارها الثلاثاء، مما أدى إلى إغلاق المدرجات بعد الظهر وإلغاء ما لا يقل عن 10 رحلات، وفقا لمتحدث باسم مطار مرسيليا بروفانس.

وأعلن رئيس بلدية بين-ميرابو إخلاء مجمعين سكنيين وانتشرت فرقة إطفاء خارج دار للمسنين لإخماد ألسنة اللهب.

يُعد مطار مرسيليا بروفانس رابع مطار في البلاد بعد شارل ديغول وأورلي ونيس.

اندلعت عدة حرائق غابات في الأيام الأخيرة في جنوب فرنسا، وانتشرت بسرعة لشدة الرياح وجفاف النباتات جراء موجة حر.

ويقول العلماء إن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري يزيد من شدة ومدة وتواتر الحرارة الشديدة التي تتسبب بحرائق الغابات.