 10 سنوات سجن غيابيا لمتهم بقيادة السيارة تحت تأثير المخدرات في الشرقية - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 مارس 2021 11:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

10 سنوات سجن غيابيا لمتهم بقيادة السيارة تحت تأثير المخدرات في الشرقية

فاطمة علي
نشر في: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 11:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 11:13 ص

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، بمعاقبة متهم لقيادته السيارة تحت تأثير مخدر الأفيون، بالسجن 10 سنوات غيابيًا، وغرامة 10 آلاف جنيه.

البداية ترجع للقضية رقم 39689 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة الزقازيق، بتلقي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد قيام المقدم محمد الصادق، بإدارة مرور الشرقية، أثناء التواجد بحملة مرورية، اشتبه فى "سمير.ي.ع" 23عامًا، سائق مقيم مركز ديرب نجم، لقيادته السيارة تحت تأثير المخدر، وقام بإجراء تحليل طواعية له بمعرفة فني معمل تحاليل طبيبة وتبين إيجابية العينة وتعاطيه المخدرات، وأقر المتهم بتعاطي مخدر الأفيون.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك