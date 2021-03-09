10 سنوات سجن غيابيا لمتهم بقيادة السيارة تحت تأثير المخدرات في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، بمعاقبة متهم لقيادته السيارة تحت تأثير مخدر الأفيون، بالسجن 10 سنوات غيابيًا، وغرامة 10 آلاف جنيه.

البداية ترجع للقضية رقم 39689 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة الزقازيق، بتلقي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد قيام المقدم محمد الصادق، بإدارة مرور الشرقية، أثناء التواجد بحملة مرورية، اشتبه فى "سمير.ي.ع" 23عامًا، سائق مقيم مركز ديرب نجم، لقيادته السيارة تحت تأثير المخدر، وقام بإجراء تحليل طواعية له بمعرفة فني معمل تحاليل طبيبة وتبين إيجابية العينة وتعاطيه المخدرات، وأقر المتهم بتعاطي مخدر الأفيون.