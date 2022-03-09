الولايات المتحدة تعلن عن إرسال صواريخ باتريوت إلى بولندا لمواجهة أي تهديدات

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا (يوكوم)، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سترسل بطاريتي صواريخ باتريوت إلى بولندا لمواجهة أي تهديد محتمل لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم "يوكوم"، آدم ميللر، في بيان، إن "قائد القيادة الأمريكية الأوروبية، تود ولترز وجه بوضع بطاريتي باتريوت في بولندا، وذلك بتوجيه من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وبدعوة من حلفائنا البولنديين".



وأضاف البيان: "هذا الإجراء الحكيم يعزز التزامنا بالمادة الخامسة بميثاق حلف الناتو، ولن يدعم بأي شكل من الأشكال أي عمليات هجومية"، في إشارة إلى المادة التي تنص على أن الهجوم على دولة في الناتو يعد هجوما على جميع أعضاء الحلف.



وتابع البيان: "كل خطوة نتخذها تهدف إلى ردع العدوان وطمأنة حلفائنا".

كانت شبكة CNN ذكرت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الولايات المتحدة تدرس إرسال صواريخ باتريوت إلى الحلفاء.

وصواريخ باتريوت هي أنظمة صواريخ للدفاع الجوي مصممة لتدمير الصواريخ الباليستية قصيرة المدى والطائرات وصواريخ كروز.