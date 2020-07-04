انطلاق محاضرات تحفيزية لاكتشاف المبتكرين بكلية الحاسبات والمعلومات في الأقصر

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، انطلاق محاضرات تحفيزية وتوعوية مقدمة من فريق عمل صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي "برنامج اكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال في مصر"، بكلية الحاسبات والمعلومات.

وأكد عزوز، أن المحاضرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية خلال اجتماعه الأخير برؤساء الجامعات بجامعة كفر الشيخ، والذي أوصى بتعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ؛ لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على الإسهام في استكمال مسيرة التنمية المُستدامة للدولة، وتحويل الأفكار الابتكارية والبحثية إلى منتجات قابلة للتسويق وأن تكون قادرة على المنافسة العالمية، وكذلك التوصية بإنشاء مركز لاكتشاف النوابغ والمبتكرين والمبدعين بكل جامعة.

وأشار عزوز إلى أنه برغم أن الجامعة وليدة وإمكانياتها محدودة إلا أنها استطاعت في فترة وجيزة أن تنافس الجامعات الكبرى في العديد من المجالات مثل ريادة الأعمال ورعاية المبتكرين والموهوبين من الطلاب، وكذلك استضافة الفعاليات المختلفة مثل بطولة الجامعات المصرية لكرة القدم الخماسية وأسبوع الفتاة الجامعية، وغيرها من الفعاليات، مستثمرين إسم الأقصر العالمي في استضافة الفعاليات الهامة.

وأكد رئيس الجامعة رعاية الابتكار والإبداع، والحرص على توفير كل سبل الدعم، والتمويل اللازم، لرعاية أصحاب المواهب والمبتكرين والنوابغ، وتبني ابتكاراتهم واختراعاتهم.