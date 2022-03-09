وصول 200 لاجئ أوكراني إلى مقاطعة فوندي غربي فرنسا

قال فرانسوا بلانشيه، عمدة الجمهوريين في مدينة سان جيل كروا دو في، بمقاطعة "فوندي" غربي فرنسا إن مدينته استعدت لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب في بلادهم لعدة أشهر.

وقال "بلانشيه"، حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، إن نحو 200 أوكراني وصلوا بالفعل إلى المدينة عبر مدينة "لفيف" غرب أوكرانيا، موضحا أنه في الوقت الحالي، تم استقبال ثلاث حافلات ومن المقرر أن تصل أربع حافلات خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم توفير أماكن للأطفال في المدارس للتعلم.

وكان "أندريه سادوفي"، عمدة مدينة لفيف الأوكرانية قد قال الاثنين الماضي إن المدينة الواقعة في غرب أوكرانيا بلغت حدود قدرتها على مساعدة النازحين بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وناشد المنظمات الدولية المساعدة حيث يقيم الآن نحو 200 ألف نازح في "لفيف"، و50 ألف نازح يمرون عبر محطة سكة حديد "لفيف" يوميا.

من جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد الفرنسي "برونو لومير" إن خطة ثانية كبيرة من المساعدات الرسمية على غرار ما حدث خلال انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) "ستغذي ارتفاع الأسعار"، وذلك حسبما ذكر ردايو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء.

يذكر أن أسعار النفط والغاز تشهد ارتفاعا ملحوظا منذ بدء العملية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، فيما أعلنت الولايات المتحدة حظر الواردات من النفط والغاز الروسيين.