روسيا تشن سلسلة غارات على عدة مدن أوكرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجلت عدة مدن أوكرانية وابلا جديدا من الضربات الصاروخية الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وأفاد شهود عيان على وسائل التواصل الاجتماعي بوقوع انفجارات عنيفة في العاصمة كييف.

وتعرضت منطقة هولوسييف في جنوب العاصمة للقصف، حسبما أكد عمدة كييف فيتالي كليتشكو عبر تليجرام.

وأضاف أن نحو 15% من الأسر في المدينة بدون كهرباء حاليا.

كما تسببت الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة الجنوبية من أوديسا وكذلك في خاركيف في شرق أوكرانيا، وفقا للسلطات المحلية.

وقال الحاكم العسكري لأوديسا ماكسيم مارشينكو على تليجرام: "نتيجة للهجمات الصاروخية الضخمة، أصيب جسم للبنية التحتية للطاقة وتضرر مبنى سكني".

وتحدث حاكم خاركيف أوليه سينيهوبوف عن تنفيذ 15 ضربة في المنطقة.