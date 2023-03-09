حبس أمين مخزن مستلزمات طبية بسوهاج لاتهامه باختلاس مليون و650 ألف جنيه وعزله من وظيفته وتغريمه

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة أمين مخزن سابق للمستلزمات الطبية بمديرية الصحة بدائرة قسم ثاني سوهاج بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه باختلاس مبلغ مليون و650 ألف من جهة عمله وعزله من وظيفته ورد المبلغ وإلزامه بغرامة مالية مساوية للمبلغ المستولى عليه.



صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز وعضوية المستشارين هاني صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندي بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.



بدأت أحداث القضية بدائرة قسم ثان سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بصفته موظف عمومي باختلاس منقولات من عام 2005 وحتى عام2010 وجدت في حيازته والبالغ قدرها مليون و650 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله بأن قام بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها بطريق إعداد أذون صرف وهمية وزيادة إعداد المستلزمات الطبية.



وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.