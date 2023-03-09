أيام قليلة ويقترب موعد عقد قران الأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على خطيبها ذو الأصول اليونانية جميل ألكساندر ترميوتس.

وكان الديوان الملكي، قد أعلن يوم الأحد عن موعد الزفاف قائلا في بيانه: "الديوان الملكي الهاشمي يعلن أن عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس سيتم في 19 من شعبان عام 1444 هجري، الموافق 12 من مارس عام 2023 ميلادي".

وتمت خطبة الأميرة إيمان وجميل ألكسندر في يوليو 2022، بحضور أبيها الملك عبدالله الثاني، ووالدتها الملكة رانيا العبدالله، وأخيها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وأخيها الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، وعدد من أفراد أسرة جميل ألكساندر ترميوتس.

• الملكة تهنئ ابنتها.. وإليسا ومروان خوري يهديان العروس أغنية

نشرت الملكة رانيا كلمات رقيقة لتهنئة ابنتها الأميرة إيمان، وقالت في منشور لها عبر "فيسبوك": "حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار الله يوفقك وينور دربك".

وشاركت الملكة فيديو بأغنية للفنانة إليسا وألحان وكلمات الفنان مروان خوري، يعرض خلالها ذكرياتها مع الأميرة إيمان في مراحل عمرها المختلفة، منذ الولادة ثم الطفولة والبلوغ ومرحلة الرشد.

• من هو العريس؟

. ولد جميل ألكساندر ترميوتس في كاراكاس بفنزويلا، عام 1994، وهو من أصول يونانية.

. يحمل ترميوتس درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

. يعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأمريكية.

• من هي الأميرة الأردنية إيمان؟

. بنت الملك الأردني عبدالله الثاني

. وُلدت بمركز الملك حسين الطبي في عمان في 27 سبتمبر 1996

. هي ثاني أبناء الملك عبدالله الثاني

. يكبرها بعامين ولي العهد الأمير حسين في عمر 28 عاما.

. تصغرها الأميرة سلمى في عمر 21 عاما، ثم الأمير هاشم 17 عاما.

. درست في جامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة، على خُطى شقيقها الأمير حسين.

. أنهت دراستها الثانوية في الأكاديمية الدولية في عمان.

. تخرجت عام 2014 وحصلت على شهادتي تفوق، واحدة في علوم الرياضة، وأخرى في مبحث العلاقات الدولية.

. جدها لأبيها هو الملك حسين ملك الأردن السابق.

. جدتها لأبيها هي زوجته الثانية الأميرة منى الحسين، والتي تغير اسمها بعد الزواج من أنطوانيت غاردنر، وهي ابنة الضابط البريطاني والتر برسي غاردنر الذي خدم في بعثة التدريب البريطاني في الأردن.