محافظ الجيزة يتفقد التشغيل التجريبي لمحور الفريق كمال عامر

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يرافقه اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، فعاليات بدء التشغيل التجريبي لمحور الفريق كمال عامر فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوباً، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالاً بمنطقة إمبابة بطول 12 كم .

وعاين المحافظ ومرافقيه مسارات المحور ونقاط التقاطعات مع الطرق والمحاور والمطالع والمنازل لخدمه المناطق المحيطة به مشيداً بذلك الإنجاز الكبير، مؤكداً أن المحور هدية الدولة لمواطني محافظة الجيزة لما يمثله من أهمية مرورية كبيرة باعتبارة اول محور عرضي حر يربط مدينة الجيزة ويضيف لشبكة الطرق والمحاور بالمحافظة حيث يربط مع المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم)، بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة).

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن المشروع يتضمن إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 - 3) حارات مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، كما تم استغلال المساحات المتوافرة أسفل الكبارى التى تم إنشاؤها فى المشروع بشكل حضارى، كمتنزهات وجراجات ولإقامة الخدمات اللازمة.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة تشهد تنفيذ العديد من المحاور المرورية الأخري التي ستساهم في تفتيت كل الاختناقات المرورية بالعديد من البؤر المرورية الساخنة، لافتا إلى أن المحور سيُعيد توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، ويُعد المحور الجديد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى، مما يؤدى لتقليل وقت الرحلات.

وتوجه المحافظ بالشكر والتقدير لجهاز تعمير القاهرة الكبري للتعاون المثمر مع أجهزة المحافظة وإنجاز ذلك المشروع الخدمي الهام والذي سيضاف لشبكة الطرق الجديدة بالمحافظة.