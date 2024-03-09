الأردن يعلن تنفيذ 10 إنزالات جوية مشتركة لمساعدات على غزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، اليوم السبت، 10 إنزالات جوية بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة، وفق بيان للجيش.



وقال البيان "شاركت في تنفيذ العملية طائرتان من نوع (سي-130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لمصر و4 طائرات تابعة للولايات المتحدة وطائرتان تابعتان لفرنسا وطائرة تابعة لبلجيكا"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".



وأضاف البيان أن "عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ السادس من نوفمبر الماضي أصبح 35 إنزالاً جوياً أردنياً، فيما شاركت 10 دول شقيقة وصديقة في تنفيذ 36 إنزالاً جوياً بالتعاون مع القوات المسلحة".



وأكدت القوات المسلحة الأردنية، أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية، سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا العسكري في العاصمة الأردنية عمان، باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.