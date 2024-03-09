تأجيل محاكمة شقيقين متهمين بقتل شخص في الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل عاطل بسبب خلافات بينهما على الاتجار في المواد المخدرة، وذلك للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين محمد عبدالتواب العناني، وعمرو أبو الأسرار، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل شخص في أحد الوديان بصحراء دمو.

وتمكن فريق البحث الذي أشرف عليه اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائي، برئاسة المقدم أحمد فريتم رئيس مباحث المركز، أن المتهمين "رمضان محمد بليدي، 28 سنة، وشقيقه أحمد، 26 سنة، حيث تم ضبط الأول والسلاح المستخدم في الجريمة وقامو بخطف المجني عليه سعيد هاشم عبدالمقصود؛ بسبب خلافات على الاتجار في المخدرات، كما طلب فدية 30 ألف جنيه لفض الخلافات بينهما؛ مما أدى إلى التشابك وإطلاق الأعيرة النارية، سقط على إثرها المجني عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.