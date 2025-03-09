 إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بأكتوبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بأكتوبر

محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 9 مارس 2025 - 12:15 م | آخر تحديث: الأحد 9 مارس 2025 - 12:15 م

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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