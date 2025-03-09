محافظ طرطوس السورية: عودة تدريجية للحياة الطبيعية

قال محافظ طرطوس السورية أحمد الشامي، اليوم الأحد، إن المحافظة تشهد عودة تدريجية للحياة الطبيعية بعد دحر فلول نظام الأسد المخلوع، وأكد العمل على توفير الخدمات الأساسية فيها.

وأضاف الشامي، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أنهم يعملون على "إعادة عجلة الحياة الطبيعية وتوفير الخدمات الأساسية"، مضيفا: "نطمئن أهلنا أننا سنسعى دوماً لحمايتهم وبسط الأمن في ربوع المحافظة"، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد عودة تدريجية للحياة الطبيعية بعد دحر العناصر التابعة للنظام السابق منها.

وفي وقت سابق الأحد، أفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية، بوقوع اشتباكات عنيفة في محيط قرية تعنيتا بريف طرطوس التي فر إليها عدد من العناصر التابعة للنظام السابق.

ويوم الأحد أيضا، أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن إرسال تعزيزات أمنية إلى منطقة القدموس بريف طرطوس، لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار وإعادة الهدوء.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة شنتها عناصر تابعة للنظام السابق، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ومستشفيات، ما أوقع قتلى وجرحى.