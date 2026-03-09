نائب محافظ بني سويف يشهد أمسية رمضانية ضمن مبادرة «الحفاظ على القيم والهوية المصرية»

شهد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، أمسية رمضانية نظمتها أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة بقيادة النائب حسام العمدة، ضمن فعاليات مبادرة "الحفاظ على القيم والهوية المصرية"، وذلك بمشاركة نحو ألف شاب من أبناء المحافظة، وبحضور عدد من الدعاة، في إطار جهود الحزب لتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ القيم المصرية الأصيلة لدى الشباب.

وتضمنت فعاليات الأمسية الرمضانية، التي استضافها مركز التنمية الشبابية شرق النيل، مجموعة من الفقرات الدينية والتوعوية التي ناقشت عددًا من القضايا المجتمعية المهمة، أبرزها استعادة منظومة القيم في المجتمع المصري، ودور الأسرة في بناء أخلاق الأجيال الجديدة، ومسؤولية الشباب في حماية الهوية الأخلاقية للمجتمع.

كما تناولت محاور الأمسية مخاطر انتشار المخدرات وتأثيرها على منظومة القيم، ودور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل وعي الشباب، إلى جانب أهمية القدوة الصالحة والعمل التطوعي في ترسيخ قيم الانتماء والتعاون داخل المجتمع.

وفي كلمته، نقل نائب المحافظ تحيات وتقدير محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز للحضور والمشاركين في الندوة من ضيوف بني سويف، معربًا عن أهمية عقد مثل هذه الفعاليات التي تستهدف تعزيز دور الشباب وبناء جيل واعٍ وقوي ومؤمن بوطنيته، يمتلك القدرة على مواجهة التحديات الراهنة والتصدي للظواهر السلبية مثل الشائعات والتطرف، بما يرسخ قيم الانتماء والولاء لمصر.

من جانبه، أكد النائب حسام العمدة، أمين الحزب بمحافظة بني سويف، أن تنظيم هذه الأمسية يأتي في إطار حرص الحزب على فتح مساحات للحوار مع الشباب وتعزيز دورهم في الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم المجتمعية، مشيرًا إلى أن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية في بناء مستقبل الوطن، وأن ترسيخ منظومة القيم يعد أساسًا لتحقيق الاستقرار والتقدم.

وشارك في الأمسية اللواء وليد السيسي، الخبير الأمني في مجال مكافحة المخدرات، والشيخ رمضان عبد الرازق، والشيخ يسري عزام، والشيخ محمد أبو بكر، والقمص نحميا ميشير "نيابة عن الأنبا غبريال مطران بني سويف"، حيث قدموا كلمات توعوية ودينية حول دور القيم والأخلاق في بناء المجتمع.

واختُتمت فعاليات الأمسية بتنظيم سحور جماعي جمع المشاركين في أجواء رمضانية سادتها روح المحبة والتآخي، تأكيدًا على قيم التواصل والتكافل بين أبناء المجتمع.