موسكو تعلن إسقاط 163 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 163 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساء بتوقيت موسكو يوم 8 مارس الجاري وحتى الساعة 7:00 صباحا بتوقيت موسكو اليوم الاثنين، اعترضت أنظمة الإنذار الدفاعي الجوي ودمرت 163 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه تم إسقاط 54 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك، و47 فوق جمهورية القرم، و16 فوق منطقة كراسنودار، و11 فوق منطقة كالوجا، و8 فوق منطقة نوفجورود، و5 فوق منطقة بيلجورود، و4 فوق كل من البحر الأسود ومنطقة سمولينسك، و3 فوق كل من منطقة فورونيج وجمهورية أديجيا، وطائرتين فوق كل من منطقة روستوف وبحر آزوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من مناطق أستراخان وفولجوجراد وأوريول وتفير.

من جانبه، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 161 من أصل 197 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخين باليستيين من طراز "إسكندر-إم" تم إطلاقهما من شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، بالإضافة إلى 197 طائرة مسيرة من طرز "شاهد"، و"جيربيرا" و"إيتالما" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق أوريول، وكورسك، وبريانسك، وميليروفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

ووفقا لبيانات أولية حتى الساعة الثامنة صباحا اليوم الاثنين، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 161 طائرة مسيرة في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

كما أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و274 ألفا و40 فردا، من بينهم 750 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11745 دبابات، و24167 مركبة قتالية مدرعة، و38129 نظام مدفعية، و1675 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1326 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و349 مروحية، و166640 طائرة مسيرة، و4403 صواريخ كروز، و31 سفينة حربية، وغواصتين، و82289 من المركبات وخزانات الوقود، و4083 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.