مشجع ملثم يفصل الكهرباء عن شاشة حكم الفار خلال مباراة بألمانيا

فصل مشجع مقنع قابس شاشة حكم الفيديو المساعد خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم اليوم الأحد في عمل تخريبي ترك حكم الساحة يحدق في شاشة سوداء عندما استُدعي للتحقق من وجود مخالفة تستدعي احتساب ركلة جزاء.
ووقع هذا الحادث الغريب خلال مباراة برويسن مونستر وضيفه هيرتا برلين، عندما توجه الحكم فيليكس بيكل إلى شاشة بجانب الملعب ليكتشف أن شخصا ما فصل قابس الطاقة.
وكشف موقع مونستر الإلكتروني أن مشجعا مقنعا تسلل إلى المنطقة الداخلية وفصل الشاشة ما حال دون إتمام عملية المراجعة.
وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن مشجعي الفريق المضيف رفعوا في الوقت نفسه لافتة كتب عليها "افصلوا شاشة حكم الفيديو المساعد".
ونظرا لعدم تمكن الحكم من مشاهدة إعادة الواقعة، اضطرت مسؤولة حكم الفيديو المساعد كاترين رافالسكي في كولن للبت في الواقعة التي رأت أنها تستدعي ركلة جزاء احتسبها بيكل وسجلها هيرتا.
وفاز هيرتا برلين 2-1 بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وقال مونستر لاحقا إن الحادث بدا وكأنه عمل منظم، وإن النادي سيبذل قصارى جهده لتحديد المسؤولين عنه.