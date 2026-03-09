 مشجع ملثم يفصل الكهرباء عن شاشة حكم الفار خلال مباراة بألمانيا - بوابة الشروق
الإثنين 9 مارس 2026
مشجع ملثم يفصل الكهرباء عن شاشة حكم الفار خلال مباراة بألمانيا

وكالات
نشر في: الإثنين 9 مارس 2026 - 11:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 مارس 2026 - 11:52 ص

فصل مشجع مقنع قابس شاشة حكم الفيديو المساعد ​خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية ‌الألماني لكرة القدم اليوم الأحد في عمل تخريبي ترك حكم الساحة يحدق في شاشة ​سوداء عندما استُدعي للتحقق من وجود مخالفة ​تستدعي احتساب ركلة جزاء.

ووقع هذا الحادث ⁠الغريب خلال مباراة برويسن مونستر وضيفه ​هيرتا برلين، عندما توجه الحكم فيليكس بيكل ​إلى شاشة بجانب الملعب ليكتشف أن شخصا ما فصل قابس الطاقة.

وكشف موقع مونستر الإلكتروني أن ​مشجعا مقنعا تسلل إلى المنطقة الداخلية ​وفصل الشاشة ما حال دون إتمام عملية المراجعة.

وأفادت ‌وسائل ⁠إعلام ألمانية بأن مشجعي الفريق المضيف رفعوا في الوقت نفسه لافتة كتب عليها "افصلوا شاشة حكم الفيديو المساعد".

ونظرا لعدم تمكن الحكم ​من مشاهدة ​إعادة الواقعة، ⁠اضطرت مسؤولة حكم الفيديو المساعد كاترين رافالسكي في كولن للبت ​في الواقعة التي رأت أنها ​تستدعي ⁠ركلة جزاء احتسبها بيكل وسجلها هيرتا.

وفاز هيرتا برلين 2-1 بهدف في الوقت المحتسب ⁠بدل ​الضائع.

وقال مونستر لاحقا إن الحادث ​بدا وكأنه عمل منظم، وإن النادي سيبذل قصارى جهده ​لتحديد المسؤولين عنه.


