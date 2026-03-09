تموين مطروح: ضبط 5 آلاف عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية و4250 علبة سجائر مجهولة المصدر

قالت المهندسة هند مساعد، وكيل مديرية تموين مطروح، إن حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق أسفرت عن ضبط ما يقرب من 5 آلاف عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب كميات من السجائر مجهولة المصدر.

وأوضحت وكيل المديرية أنه تم تحرير محضر لأحد أصحاب المحال التجارية لقيامه بعرض سلع منتهية الصلاحية داخل المحل ومخزن ملحق به، شملت مشروبات غازية وكيك و"مولتو" و"فجيتار"، بإجمالي نحو 900 قطعة تقريبًا.

كما تم تحرير عدة محاضر لبعض المخابز البلدية بسبب نقص وزن رغيف الخبز، حيث تراوح العجز بين 9 و18 جرامًا في متوسط وزن الرغيف، إلى جانب تحرير محاضر لعدم نظافة أدوات العجن والرغف داخل بعض المخابز الأخرى بدائرة المدينة، ومحضر لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد لأحد المخابز البلدية.

وأضافت أنه تم كذلك ضبط ومصادرة 4250 علبة سجائر مجهولة المصدر، وتحرير محاضر بيع بأزيد من السعر الجبري لبعض محال السجائر بمدينة العلمين.

وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تمهيدًا لعرض المحاضر على النيابة العامة.