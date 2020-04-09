إيطاليا ينتقد مزاعم حول احتمال استيلاء المافيا على المساعدات الأوروبية

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انتقد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الخميس صحيفة دي فيلت الألمانية، لتلميحها إلى احتمال استيلاء المافيا على المساعدات التي طلبتها إيطاليا من الاتحاد الأوروبي لمواجهة فيروس كورونا.

وقال دي مايو لتلفزيو راي "قول صحيفة أجنبية أن المافيا تنتظر الأموال التي طلبتها إيطاليا من بروكسل هو زعم مشين وغير مقبول".

وأضاف" أتمنى أن تنأئ الحكومة الألمانية بنفسها عن ما جاء في هذه الصحيفة الألمانية، التي تعد أحد أبرز الصحف في ألمانيا".

ويأتي هذا الخلاف في الوقت الذي يشهد مواجهة اوروبية داخلية حامية الوطيس بشأن إصدار دول منطقة اليورو سندات مشتركة لجمع أموال لمساعدة الدول الأكثر تضررا من الفيروس مثل إيطاليا وأسبانيا.

وتعد ألمانيا من ضمن الدول التي أبدت تحفظا بشأن إصدار السندات.

وكان خبراء في إيطاليا معادون للمافيا قد حذروا من خطورة محاولة جماعات المافيا الاستيلاء على بعض المال العام الذي من المتوقع أن يتم ضخه في الاقتصاد خلال مرحلة التعافي بعد انتهاء أزمة الفيروس.

وقال جوزيبي جوفيرنال، رئيس شرطة مكافحة المافيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) في آذار/مارس الماضي " هذه سوف تكون فرصة ذهبية لهم، ولكننا على علم بذلك وسوف نتخذ إجراءات لمواجهتهم".