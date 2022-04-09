إعادة انتخاب رئيس الوزراء التشيكي رئيسا للحزب الديمقراطي المدني

أعيد انتخاب رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا بالإجماع رئيسا للحزب الديمقراطي المدني.

وحصل فيالا الذي يبلغ 57 عاما، على كل الأصوات الصالحة وعددها 510 أصوات، التي تم الإدلاء بها في مؤتمر حزبي في براغ اليوم السبت.

ويرأس أستاذ العلوم السياسية ائتلافا من خمسة أحزاب ليبرالية ومحافظة منذ كانون الأول/ديسمبر.

وفي كلمته، تعهد فيالا بخطة خمسية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة في البلاد. وقال "اعتمادنا على الوقود الأحفوري من روسيا ،الذي لم يتم التوصل إلى حل بشأنه منذ سنوات، هو أحد أكبر المخاطر الأمنية على جمهوريتنا".

ودعت جمهورية التشيك مؤخرا إلى مناقصات لإقامة مفاعل نووي جديد في موقع دوكوفاني الموجود بالفعل .

ووجه السفير الأوكراني لدى التشيك، يفخين بارابيجنيس، الشكر شخصيا لمؤتمر الحزب على المساعدة العسكرية التي قدمتها براغ.

وبحسب وزارة الدفاع في براغ، قدمت جمهورية التشيك حتى الآن معدات حربية بما يعادل 45 مليون يورو (9ر48 مليون دولار) لكييف للمساعدة في القتال ضد القوات الروسية.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، هذا اشتمل على أسلحة ثقيلة مثل دبابة معارك تي-72 ومركبات مشاة قتالية بي ام بي-1.