أحداث مثيرة بالحلقة 7 من «بابلو»: اختفاء شقيق حسن الرداد وطلاق أروى جودة

أذاعت قناة المحور الحلقة السابعة من مسلسل بابلو، الذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

وجاءت الحلقة السابعة من مسلسل بابلو مليئة بالأحداث، حيث يخطف بابلو (حسن الرداد) كيمو (حسني شتا) لإجباره على طلاق شقيقة توحة التي تزوجها رغما عن رغبة أهلها.

أما ندى (أروى جودة) فقد تمكنت من إقناع رجل الأعمال المنافس لوالدها من إجبار زوجها على طلاقها، فيما اختفى شقيق بابلو في نهاية الحلقة.

وكانت أحداث الحلقة السادسة كشفت عن تعرض سيد بابلو "حسن الرداد" إلى خدعة من زوجة أبيه التي كذبت عليه واتهمت زوجها بالتعدي عليها بالضرب، إلا أن الأول اكتشف الخدعة ورفض مساعدتها فى الحصول على الطلاق .

إما ندي "أروي جودة" فقد حاولت إنهاء الخلافات مع زوجها بعدما هددته بأنها تملك مستندات تدين عائلته، إلا أنه أصر على الانتقام منها.

الحلقة الخامسة من مسلسل بابلو شهدت العديد من الأحداث ومنها إصابة والدة توحة (هالة فاخر) في رأسها حيث تم نقلها إلى المستشفى.

يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على رأسهم الفنان حسن الرداد وأروى جودة ونجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر ومحمود حجازي وعثمان محمد علي، بالإضافة إلى الفنان القدير مصطفى فهمي.