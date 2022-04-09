أوكرانيا وروسيا تتبادلان الأسرى للمرة الثالثة

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أفادت كييف أن أوكرانيا وروسيا تبادلتا الأسرى للمرة الثالثة منذ بداية الحرب.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، اليوم السبت على موقع فيسبوك إن 26 أوكرانيا وأوكرانية عادوا من الأسر بعد إطلاق الجانب الروسي سراحهم.

وأضافت فيريشوك أن اثني عشر عسكريا أوكرانيا من بين المطلق سراحهم، بينهم امرأة برتبة ضابط.

كما تم الإفراج عن 14 مدنيا هم تسع نساء وخمسة رجال.

وكتبت فيريشوك أن التبادل تم بناء على أوامر من الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ولم ترد معلومات عن مكان تبادل الأسرى وعدد الجنود الروس الذين تم نقلهم.

وفي موسكو قالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا إن الجانبين تبادلا أيضا سائقين لمسافات طويلة كانا عالقين في الدولة الأخرى.

وذكرت وكالة تاس أن 32 سائقا روسيا و20 أوكرانيا يقودون لمسافات طويلة قد عادوا إلى ديارهم.