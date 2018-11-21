إرسال دفاعات صاروخية إلى أوكرانيا يُعضب المعارضة السلوفاكية

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أثار قرار الحكومة السلوفاكية، بإرسال نظام الدفاع الصاروخي «إس-300» إلى أوكرانيا لتتمكن كييف من مواجهة الغزو الروسي، مشكلات سياسية في براتيسلافا.

ورغم أنّ الخطوة منحت سلوفاكيا إشادة من الولايات المتحدة ووعد بمنحها نظام باتريوت للدفاع الصاروخي، أعرب سياسيو المعارضة عن غضبهم إزاء القرار يوم الجمعة، قائلين إنه يعرض سلوفاكيا للخطر.

ونظام الدفاع الصاروخي الروسي المضاد للطائرات إس-300، الذي تم تطويره إبان الحقبة السوفيتية، يستخدم تقنية توجيه دقيقة لتدمير طائرات العدو أو صواريخه.

وقال روبرت فيكو رئيس الوزراء السابق، ورئيس حزب «سمير» الديمقراطي الاشتراكي، إنه سيطالب بعقد جلسة خاصة لبحث إقالة الحكومة الحالية.

واتهم بيتر بيليجريني، من حزب «هلاس»، وهو حزب آخر ديمقراطي اشتراكي، رئيس الوزراء ادوارد هيجر ووزير الدفاع ياروسلاف ناد بالكذب على الشعب السلوفاكي.

واتهم بيليجريني، كلًا من هيجر وياروسلاف بإبلاغ البلاد لعدة أسابيع، أنّ سلوفاكيا لن تتنازل مطلقا على أنظمتها الدفاعية، ليرى الجميع الآن أنه تم اتخاذ قرار بشكل سري لتنفيذ ذلك.