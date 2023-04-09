يركز رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على الوفاء بوعد اتفاق "الجمعة العظيمة" في الوقت الذي يستعد فيه لاستقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن في أيرلندا الشمالية للاحتفال بمرور 25 عاما على اتفاق السلام الذي أنهى صراعا استمر لمدة 30 عاما.

وقال سوناك إن "الوفاء" بوعد "مستقبل أفضل" للأمة هو أول ما يدور في ذهنه قبل حلول الذكرى السنوية لاتفاق "الجمعة العظيمة"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وتأتي الاحتفالات وسط تزايد التهديد الإرهابي في أيرلندا الشمالية واستمرار انهيار تبادل السلطة في ستورمونت وسط توترات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أنه قد تم توقيع اتفاق "الجمعة العظيمة" في 10 أبريل 1998، حيث أنهى الصراع الدموي الذي استمر لمدة 30 عاما، وقتل خلاله أكثر من 3500 شخص.

سيلتقي سوناك بالرئيس الأمريكي على متن الطائرة الرئاسية (إير فورس ون) عند وصوله مساء الثلاثاء المقبل.

وسيشارك بايدن في سلسلة من الارتباطات في بلفاست، ومنها اجتماع رسمي مع رئيس الوزراءالبريطاني.

وقال سوناك، في بيان، إن توقيع اتفاق الجمعة العظيمة كان "لحظة رائعة" في تاريخ المملكة المتحدة.

وأضاف سوناك "لقد كان مثالا نادرا للغاية لأشخاص فعلوا ما لم يكن من الممكن تصوره في السابق لخلق مستقبل أفضل لأيرلندا الشمالية".

وقال سوناك: "ذلك الوعد بمستقبل أفضل، الذي قطعناه للجميع في أيرلندا الشمالية، هو ما سأفكر فيه أولا وقبل كل شيء خلال الأيام المقبلة."

وأضاف سوناك "إنها مسؤوليتي بصفتي رئيس وزراء المملكة المتحدة أن أضمن أننا نفي بهذا الوعد".

وسيغادر بايدن أيرلندا الشمالية الأربعاء المقبل متوجها إلى جمهورية أيرلندا، حيث سيزور دبلن ومقاطعة لاوث ومقاطعة مايو.