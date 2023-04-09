هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الأوكرانية تقصف 17 موقعا للقوات الروسية

قصفت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، 17 موقعا للقوات الروسية من بينها 6 غارات جوية و11 قصفا بالصواريخ والمدفعية، وفقا لهيئة الأركان الأوكرانية.

ونقلت وكالة يوكرينفورم عن هيئة الأركان الأوكرانية قولها في تحديثها اليوم مساء اليوم، إنه"خلال اليوم، شنت القوات الجوية لقوات الدفاع الأوكرانية، 6 غارات على تجمعات للقوات الروسية، فيما أصابت وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية 4 منظومات صواريخ مضادة للطائرات و11 منطقة تمركز قوة بشرية وأسلحة ومعدات عسكرية وذخيرة. مستودع و5 أنظمة حرب إلكترونية للقوات الروسية".

وأضافت أن القوات الروسية نفذت طوال اليوم أكثر من 10 هجمات براجمات الصواريخ، و23 غارة جوية و4 هجمات صاروخية، مشيرة إلى أنه في زابوريجيا أصاب صاروخان روسيان من طراز S-300 أهدافا للبنية التحتية المدنية، وقتل وجرح مدنيون، وتعرضت مباني سكنية للتدمير وتضررت أخرى.

ولا يزال احتمال تنفيذ هجمات الصاروخية والضربات الجوية مرتفعًا في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا.

ووفقا لما أوردته ليوكرينفورم فقد قتل حوالي 178 ألفا و150 جنديا روسيا خلال في الفترة من 24 فبراير 2022 إلى 9 أبريل 2023، بينهم 470 جنديا خلال اليوم الماضي وحده.