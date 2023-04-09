أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، دوري رمضاني للمتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة التابعة للصندوق، تحت عنوان "التعافي بطولة"، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين للحد من الانتكاسة.



يأتي الهدف من تنظيم الدوري الرياضي للمتعافين بمراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، هو إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساعدتهم على الاندماج مرة أخرى في المجتمع، والتأكيد أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق"16023"، حيث يتم تقديم جميع الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير الدولية.



ويستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنظيم دورات تدريبية لمتعافي الخط الساخن "16023" داخل ورش التدريب بمراكز العزيمةِ التابعة للصندوق، على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل "صيانة أجهزة كهربائية، أعمال النجارةِ والموبيليا، الخياطة، الحدادة، والكهرباء"، وتم تدريب ما يقرب من 12 ألفا و250 متعافيا منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن، كذلك انطلاق مبادرة "بداية جديدة" لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعي لتوفير التمويل اللازم؛ لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان؛ بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم، ويعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.