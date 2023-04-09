وزير الرياضة: لم نفكر في التقدم بطلب لاستضافة بطولة كأس العالم للناشئين

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قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مصر لم تفكر في التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم للناشئين حالياً.

وأضاف أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية:" تقديم طلب لاستضافة كأس العالم للناشئين ليس من اهتماماتنا، والتفكير في استضافة المونديال سيكون بعد نسخة 2030 وبداية من أولمبياد 2036".

وأضاف أنه تم التوصل لاتفاق نهائى وتام مع الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة نحو إنهاء مشكلة تقنية الفيديو بالمسابقات المحلية.

وأوضح:"اجتمعنا مع جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، والمهندس عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحضور لفيف من قيادات اتحاد الكرة والرابطة والشركة المتحدة، بهيئة استاد القاهرة الدولي، لمناقشة ما يتعلق بحقوق البث والرعاية، وحل أزمة تقنية الفار".

وقال:" قمنا بتقديم حلول تنفيذية تضمن للأندية الوفاء بكافة المتطلبات الخاصة بها مما يصب فى صالح الكرة المصرية وجميع المنتخبات المصرية، كما قمنا بحل أزمة الفار وستكون متواجدة في المباريات المقبلة".

وأضاف :" لا نمانع تجديد التعاقد مع الشركة المسؤولة عن تطبيق تقنية الفيديو، ولا يصح أن يقام نهائي كأس مصر بدون تقنية الفيديو، ولن نعود للوراء مجددا".

وأوضح :"نجحنا في مضاعفة عدد ميداليات مصر في الأولمبياد خلال دورة طوكيو عام 2021، ونسعى لزيادة عدد هذه الميداليات في بطولتي 2024 و2028 خاصة في الألعاب الجماعية وليست الفردية فقط".

وتابع :" نسعى لزيادة الميداليات الأولمبية، من خلال توسيع قاعدة الممارسة من الأعمار الصغيرة بجانب المشروعات التي تعتمد على الانتقاء، ونركز حاليا على تحقيق ميداليات بالألعاب الجماعية خاصة الطائرة واليد".

وأكمل:" اتحاد الكرة المصري أصبح لديه مهمة واحدة هي تطوير كرة القدم، ودعم المنتخبات بجانب مسابقة كأس مصر، ومنتخب مصر ظهر بشكل قوي جدا في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالكاميرون".