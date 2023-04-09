الأهلي يهزم فينورد الهولندي ويتوج ببطولة زد الدولية للناشئين

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توج فريق الأهلي تحت 17 عامًا، بلقب بطولة زد الدولية للناشئين مساء السبت، بعد فوزه على فينورد الهولندي بهدفين لهدف.

وأقيمت بطولة زد الدولية للناشئين في القاهرة خلال الأيام الماضية، والتي شارك فيها أندية فينورد الهولندي، أستون فيلا الإنجليزي، باناثينايكوس اليوناني، فيتوريا جيماريش البرتغالي، نادي زد، إلى جانب الأهلي.

وتسلم فريق الأهلي لقب بطولة زد الدولية للناشئين، عقب فوزه بهدفين لهدف أمام نظيره فينورد الهولندي، في حضور العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.

يُذكر أن الأهلي فاز على 3 أندية خلال مشواره في بطولة زد الدولية للناشئين، على أندية فينورد الهولندي، فيتوريا جيماريش البرتغالي، وباناثينايكوس اليوناني.