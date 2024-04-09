 علي جمعة عن أم زرعت الكراهية في قلب الابن تجاه والده: مشكلات قد تؤدي للطلاق - بوابة الشروق
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علي جمعة عن أم زرعت الكراهية في قلب الابن تجاه والده: مشكلات قد تؤدي للطلاق

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 4:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 4:47 م

تحدث الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عن رأي الدين في أم زرعت الكراهية في قلب الابن تجاه والده.

وقال خلال برنامجه «نور الدين» الذي عرضته القناة الأولى اليوم الثلاثاء، إن رأي الدين في ذلك يشبه الرأي في الكذب وفي تشويه الآخرين بالبهتان والظلم.

وأضاف أن هذا الأمر من المبادئ العليا التي توجد في كل الأديان وليس فقط في الدين الإسلامي، موضحا أن غير المتدينين حول العالم لا يفعلون هذا الأمر لمراعاة نفسية الطفل ونشأته.

وأشار إلى أن مآلات ذلك في بعض الحالات يكون الطلاق، باعتبار ذلك خروجا عن الأصول، لافتا إلى أن مثل هذه الأمور دائما ما تتضمن جانبا من الخلل.

وجدّد التأكيد بأن الكذب والبهتان والظلم هي كلها أمور محرمة شرعا، معقبا: «الظلم ظلمات يوم القيامة».

ونوه بأن الأب عليه في هذه الحالة الاستمرار في إيضاح الأمور لابنه، وأن يقيم له الشواهد.

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