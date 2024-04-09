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قال مسؤولون حكوميون بارزون إن فرنسا وإسبانيا ستعززان الإجراءات الأمنية قبل مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي ستقام في مدريد وباريس اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بسبب تهديدات من تنظيم داعش.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في مؤتمر صحفي حول أمن أولمبياد باريس 2024: «فيما يتعلق بالمباراة التي ستقام في منطقة باريس، عزز رئيس الشرطة الإجراءات الأمنية بشكل كبير»، وفق وكالة رويترز.

وأضاف: «لقد رأينا، من بين أمور أخرى، تهديدا من تنظيم (داعش) يستهدف الملاعب بشكل خاص. هذا ليس بجديد».

ومن المقرر أن يلتقي باريس سان جيرمان مع برشلونة في باريس غدا الأربعاء.

في سياق متصل، قالت الشرطة البريطانية إنها طمأنت الجماهير بأن لديها خطة أمنية قوية لمباراة الليلة بين أرسنال وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الشرطة البريطانية أنها تعمل بشكل مستمر ووثيق مع الفريق الأمني في أرسنال