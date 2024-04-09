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الزمالك يقيم عزاء معده البدني..اليوم

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 3:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 3:20 م

يُقام مساء اليوم الثلاثاء عزاء محمد مدحت المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،، بمسجد الحامدية الشاذلية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، أعلن حالة الحداد داخل مقر القلعة البيضاء لمدة ثلاثة أيام، على الراحل محمد مدحت، الذي وافته المنية مساء الخميس الماضي إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني والجهازان الطبي والإداري ولاعبو الفريق بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.


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