مفاوضات الائتلاف الحاكم في ألمانيا تدخل جولتها النهائية على الأرجح

دخلت مفاوضات تشكيل ائتلاف حاكم بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، جولتها النهائية على الأرجح، عقب 6 أسابيع ونصف من الانتخابات العامة في ألمانيا.

وقبل دخوله مقر الحزب الديمقراطي المسيحي في برلين، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي ماتياس ميرش، للصحفيين الذين تجمعوا أمام مقر الحزب صباح اليوم الأربعاء: "الانتظار سيجدي اليوم نفعا".

ويسعى مفاوضو التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي الديمقراطي التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل ائتلاف حاكم بحلول عقب ظهر اليوم.

وقالت نائبة رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنكه ريلينجر: "أنا واثقة من أننا نستطيع الآن أن نقطع بنجاح الخطوات النهائية معا".

وعندما سُئلت عن النقاط التي لا تزال محل خلاف في المفاوضات، قالت ريلينجر، التي تشغل أيضا منصب رئيسة حكومة ولاية زارلاند: "لا تزال هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى تسوية في النهاية".

وأعربت رئيسة حكومة ولاية ميكلنبورج - فوربومرن المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، مانويلا شفيزيش، عن ثقتها أيضا في اختتام المفاوضات، وقالت: "الجميع يتمنون أن نصل إلى الختام، المواطنون ونحن أيضا. آمل أن ينجح هذا".

وفي حال التوصل إلى اتفاق، فمن المنتظر أن يتم عرض نتائج المفاوضات خلال مؤتمر صحفي عقب ظهر اليوم.

ومن جانبها، قالت نائبة رئيس حزب المسيحي الديمقراطي، كارين برين: "نحن في المراحل النهائية وأنا واثقة من أننا سنحقق نتيجة جيدة اليوم".

وبدأت مفاوضات الائتلاف في منتصف مارس الماضي، بعد 3 أسابيع من الانتخابات العامة التي جرت في 23 فبراير الماضي.

وقبل بدء المفاوضات اتفق التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال محادثات استطلاعية على ورقة من إحدى عشرة صفحة تتضمن نقاطا رئيسية، والتي نصت - من بين أمور أخرى - على تخفيف قيود الديون على الدفاع وإنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو للاستثمارات، وخاصة في البنية التحتية.

وعقب التوصل إلى اتفاقية الائتلاف الحاكم، سيتعين على الأحزاب الثلاثة التصويت على الاتفاق قبل أن يتم التوقيع عليه، وقبل أن يُجرى انتخاب زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس مستشارا لألمانيا في البرلمان الاتحادي (بوندستاج).