انطلاق معرض أربيل الدولي للكتاب في دورته الـ17

افتتح الزعيم الكردي الكبير مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، معرض أربيل الدولي للكتاب، في نسخته السابعة عشرة، بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب في إقليم كردستان، برئاسة الناشر المعروف فخري كريم، وتستمر فعاليات المعرض حتى التاسع عشر من شهر أبريل الجاري على أرض معرض أربيل الدولي في بارك سامي عبد الرحمن.

ويشارك في نسخة هذا العام، التي ترعاها إعلاميًا مؤسسة كردستان 24، أكثر من 350 دار نشر من 22 دولة عربية وأجنبية، من بينها دار الشروق، بعضها يشارك للمرة الأولى، من دول الجوار والمغرب العربي ودول الخليج.

وبحسب بيان لمؤسسة المدى، اختير شعار الدورة الحالية "العالم يتكلم كردي"، احتفاءً باللغة الكردية وما شهدته من تطورات في السنوات الأخيرة، خصوصًا مع اتساع حركة الترجمة من مختلف اللغات العالمية، وإدراج اللغة الكردية ضمن اللغات الأساسية في محرك البحث العالمي "غوغل".

وعلى مدار أيام المعرض، ستقام جلسات حوارية وثقافية تناقش قضايا الترجمة واللغة، بمشاركة مثقفين ومختصين من الكرد والعرب والأجانب، كما ستُعقد ورش عمل حول واقع الكتاب وصناعة النشر بالتنسيق مع جمعية الناشرين والكتبيين في العراق.

ويتضمن البرنامج أيضًا جلسات فكرية وأدبية، وأمسيات شعرية، إلى جانب حفلات توقيع كتب جديدة.

وستكون الأنشطة الثقافية بالتنسيق مع الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، كما ستشهد أيام المعرض تنظيم حفلات فنية متنوعة وندوات تناقش أوضاع العراق والمنطقة.

يُذكر أن معرض أربيل الدولي للكتاب أصبح، على مدار دوراته المتعاقبة، منصة تجمع الأدباء والمثقفين من مختلف أنحاء العالم، ليعيد للكتاب ألقه في ظل ما يواجهه من تحديات في العصر الرقمي.

وقد شارك في الافتتاح السياسي الفلسطيني ياسر عبد ربه، الكاتب والروائي محمد سلماوي، الكاتب والروائي المستشار أشرف العشماوي، الكاتب الصحفي سيد محمود، الكاتب والدكتور فواز طرابلسي، الشاعر عبده وازن، المترجمة ليانا بدر، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق.

وألقى الأديب المصري الكبير محمد سلماوي كلمة الضيوف في افتتاح الدورة السابعة عشرة لمعرض أربيل الدولي للكتاب، بحضور الرئيس مسعود بارزاني، ومجموعة كبيرة من الوزراء، والأستاذ فخري كريم، ومجموعة من الأساتذة الأدباء ورجال الثقافة والعلوم.

وقال سلماوي في كلمته: "تغمرني السعادة كلما حضرت افتتاح أحد معارض الكتب في وطننا العربي، فكل دورة جديدة من معارض الكتاب هي منارة جديدة تشع بالعلم والمعرفة، وتنشر التنوير في عالمنا هذا الذي يريد له البعض أن يعود إلى ظلام العصور الوسطى. أما هذه الدورة الـ17 لمعرض أربيل الدولي للكتاب فلها وضع خاص، فهي تنعقد تحت شعار "العالم يتكلم كردي"، وذلك بمناسبة اعتماد اللغة الكردية كأحد لغات محركات البحث الدولية على الإنترنت، وإنا لنتطلع لأن تُعتمد أيضًا باقي لغات الوطن العربي في مصر، وفي السودان، وفي المغرب العربي."