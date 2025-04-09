أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%.

وقال ترامب، في تصريحات له اليوم الأربعاء: "رفع الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 125%، وتدخل حيز التنفيذ بشكل فوري"، بحسب موقع "الشرق".

وأوضح: "رفع الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 125% يأتي لعدم احترامها الأسواق العالمية، نأمل أن تدرك الصين قريبا أن أيام تمزيق الولايات المتحدة ودول أخرى لم تعد مقبولة أو قابلة للاستمرار".

وقي السياق ذاته، ذكر الرئيس الأمريكي أن ‏"أكثر من 75 دولة تواصلت مع ممثلي الولايات المتحدة للتفاوض بشأن حلول للقضايا المتعلقة بالتجارة".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وبعد دخول الرسوم الجمركية الأمريكة حيز التنفيذ بفرض رسوم تصل لـ 104% على الورادات الصينية، قررت الصين الرد برفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 84% من 34% بزيادة قدرها 50% بدءً من غدا 10 أبريل، في تصعيد جديد للحرب التجارية القائمة بين الدولتين.

وجاء هذا رد بالغ القوة من الصين، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما كبيرة على الصين، حيث كان من المقرر أن تشهد الصين زيادة في الرسوم الجمركية بنسبة 34%، بدا من اليوم كجزء من حزمة الرسوم الجمركية "التبادلية" التي أعلنها ترامب، ولكن الرئيس هدد بزيادة 50% أخرى إن لم تتراجع بكين عن وعدها بفرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 34% على السلع الأمريكية بحلول ظهر أمس الثلاثاء، مضيفًا 84% إضافية من الرسوم الجمركية.

وعارضت الصين أمس الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 50% على الواردات الصينية، واصفةً إياها بأنها "خطأ تلو الآخر"، وتعهّدت بتصعيد ردّها الانتقامي على الصادرات الأمريكية.

وفي تطور آخر للحرب التجارية، وضعت وزارة التجارة الصينية 6 كيانات أمريكية في قائمة الشركات غير الموثوقة.

ويُهدد التصعيد المتكرر للرسوم الجمركية بتعطيل التجارة بين اثنين من أهم اقتصادات العالم.

وعلق وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قائلا "إن الرسوم الصينية الانتقامية أمر مؤسف، مضيفا أن الصين ستتكبد خسائر جراء رسومها الإضافية.

وإلى جانب زيادة إجمالي الرسوم الجمركية الصينية، وقّع الرئيس دونالد ترامب مساء الثلاثاء أمرًا تنفيذيًا يقضي بمضاعفة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية التي تقل قيمتها عن 800 دولار أمريكي ثلاث مرات.

وحاليًا، تُعفى الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار أمريكي من الرسوم الجمركية من خلال ما يُسمى بالإعفاء "الضئيل".