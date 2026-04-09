رئيس وزراء ماليزيا: تعافي إمدادات الطاقة قد يستغرق ما يصل إلى 5 أعوام إذا انتهت الحرب غدا

حذر رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم من أن تعافي إمدادات الطاقة عالميا بصورة كاملة سوف يستغرق ما يصل إلى 5 أعوام في حال انتهت الحرب في الشرق الأوسط غدا.

وذكرت صحيفة ذا ستار الماليزية أن أنور إبراهيم أدلى بهذا التصريح بعد حديث جرى مؤخرا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني.

وقال في كلمة لوزارة النقل اليوم الخميس، "حتى إذا انتهت الحرب غدا، وفقا لأمير قطر الذي قال لي بصورة مباشرة، سوف يستغرق القيام بإصلاحات محدودة للسماح باستئناف عمليات الغاز نحو 3 أعوام كحد أدنى، وربما 3 إلى 5 أعوام من أجل استئناف العمل بصورة كاملة".

وفي ظل الاضطرابات العالمية المطولة، حذر أنور من أن ماليزيا لا يمكن أن تتجنب بصورة كاملة التداعيات الاقتصادية الأوسع نطاقا.