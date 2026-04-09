رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: حماية حق طهران في تخصيب اليورانيوم ضرورية لإجراء محادثات مع أمريكا

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الخميس، إن حماية حق طهران في تخصيب اليورانيوم "ضرورية" لإجراء أي محادثات لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

وأدلى إسلامي بهذه التصريحات للصحفيين، من بينهم صحفي من وكالة أسوشيتد برس "أ ب"، في العاصمة الإيرانية طهران، خلال مراسم إحياء ذكرى المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي.

وأوضح إسلامي، "أن هذا جزء من الأمور الضرورية التي لا يتحدث عنها أحد"، في إشارة إلى رفض الولايات المتحدة الاعتراف بالتخصيب كأحد بنود خطة إيران المكونة من عشر نقاط لوقف دائم لإطلاق النار.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لإجراء محادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع.